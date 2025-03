Tegola Roma: Dybala si è operato. Probabile stagione finita per l'argentino

Tegola non da poco per la Roma che perde Paulo Dybala almeno fino al termine della stagione. Come riporta lo stesso club giallorosso sui propri canali ufficiali, l'argentino si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per dover risolvere la lesione al tendine sinistro. Un'operazione che lo metterà fuori per qualche settimana, è dunque improbabile che possa tornare a giocare in questa stagione.

Questo il comunicato: "Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio".