TEBAS, Partite Liga trasmesse gratis in case di riposo

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - In Italia il dibattito sulla possibile trasmissione in chiaro delle partite del campionato è aperto. In Spagna è stato deciso che le gare saranno trasmesse gratuitamente nelle case di riposo per anziani. Lo ha confermato il presidente de La Liga, Javier Tebas durante la tavola rotonda organizzata oggi da "Marca" dal titolo "Lo sport che verrà". "Gli anziani hanno sofferto molto e continuano a soffrire.Con Mediapro che ha i diritti ci sono voluti 15 secondi per decidere", le parole di Tebas. L'idea è stata accolta con favore dal colosso Mediapro, come scrive oggi 'As". "E' Un gesto che vuole rompere l'isolamento e la solitudine di pazienti e lavoratori" ha spiegato il gigante delle comunicazioni. La questione della programmazione televisiva è accesa anche in Spagna. I club, scrive AS, spingono perché le partite della domenica siano programmate in prima serata. Il sindacato calciatori, in accordo con il sindacato mondiale, ha fatto sapere che non giocherà con una temperatura superiore ai 32 gradi o con un tasso di umidità oltre il 70 percento. (ANSA).