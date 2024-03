FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Empoli-Bologna, a Casteldebole ha parlato in conferenza stampa pre partita di Thiago Motta.

Secondo lei questo Bologna come si potrebbe distinguere in Europa?

"Capisco la domanda, ma non ho nessuna idea. Vorrei che tutte le italiane continuassero nelle competizioni europee perché conviene a tutti".