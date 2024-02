T. MOTTA, Vittoria che ci ripaga. Ora guardo la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di DAZN il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato la vittoria contro la Fiorentina: "Orsolini sta bene, come tutto il gruppo. Poi discuteremo di qualche dato con lui perché da due-tre settimane stiamo parlando per farlo migliorare ancora. Ha fatto una prestazione completa con il gol. Ha fatto un'ottima partita".

Come l'ha vinta il Bologna?

"Da Bologna. Con il gioco, cercando di essere sempre noi stessi e dà grande soddisfazione. Giochiamo bene per vincere e queste partite sono la ricompensa per aver perso le partite contro la Fiorentina. Questi tre punti rinforzano le nostre aspettative e la nostra fiducia".

Le scelte dei giocatori nei movimenti?

"Abbiamo ragazzi molto intelligenti che sanno come mettere in difficoltà gli avversari. Sanno che lasciando spazio e facendosi rincorrere fanno la cosa giusta. Oggi abbiamo fatto uscite fantastiche da dietro. Potevamo fare anche meglio concludendo le azioni ma penso che parlando globalmente abbiamo fatto un'ottima prestazione".

Perché ha scelto Ravaglia?

"Abbiamo due portieri straordinari. Lavorano bene e sono ragazzi fantastici che capiscono che gioca uno solo e l'altro deve aiutare. Quando sbaglia il portiere non è solo colpa sua e lo sanno i ragazzi. Devo fare i complimenti a tutti".

Zirkzee?

"Ogni tanto è cattivo davanti alla porta, non dimentichiamoci che ha 21 anni ed è molto giovane. Fa giocare bene la squadra e in fase di non possesso aiuta tantissimo".

Dispiacerebbe non finire in Europa?

"Manca tantissimo. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione e una bella vittoria, ora c'è la Lazio che è un'altra grande squadra che stasera gioca contro il Bayern. Noi lavoreremo per essere pronti a dare il massimo. La famiglia è qui ma ceneremo a casa così guardo la partita di Champions".