SYNLAB, Fornite le garanzie sui tamponi in Serie A

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Synlab "ha fornito tutte le garanzie per poter essere totalmente aderente al protocollo" Fmsi per i tamponi della serie A, e anche per la copertura nazionale e la certezza dei tempi: lo precisa lo stesso laboratorio, "in merito a quanto apparso ieri su alcune testate d'informazione, che sottolineano come la proposta inoltrata da Synlab alla Lega calcio di Serie A 'non avrebbe garantito esiti rapidi e una copertura completa del territorio nazionale'", "Synlab - e' la replica della societa' di diagnostica in una nota - tiene a chiarire la propria posizione, a tutela dell'immagine dell'azienda. Fermo restando la libertà di decisione della Lega calcio di Serie A e dei club, in merito alla proposta di collaborazione trasmessa da Synlab, si tiene a precisare con decisione che Synlab ha fornito tutte le garanzie per poter essere totalmente aderente al protocollo predisposto da FMSI, ponendo in essere anche tutte le garanzie possibili per l'intera copertura nazionale richiesta da Lega calcio Serie A e dai club, nonché la certezza di consegna dei risultati nei tempi e nelle modalità richieste". (ANSA).