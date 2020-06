SYLVESTRE, Inno? Sapevo parole, ma ero emozionato

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato. Mai mi era capitato di esserlo così tanto". E' la giustificazione, pubblicata sul proprio account ufficiale di Instagram, del cantante italo-statunitense Sergio Sylvestre, che ieri sera ha intonato l'inno di Mameli prima di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, all'Olimpico di Roma. "E' stata per me una serata molto emozionante - aggiunge -. Cantare l'inno, in uno stadio completamente vuoto, mi ha fatto bloccare e sentire triste. Sono una persona molto sensibile e questa cosa mi ha toccato molto, coinvolgendomi totalmente". (ANSA).