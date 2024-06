SVIZZERA-ITALIA, Pronti-via e Vargas sigla il raddoppio: 2-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non passano 30 secondi dall'inizio della ripresa di Svizzera-Italia (con Spalletti che gioca la carta Zaccagni al posto di El Shaarawy) che gli elvetici raddoppiano. Ancora una prateria ed è Vargas che raccoglie un passaggio dal limite e scarica la palla in rete. Ora la strada per i quarti è davvero durissima: 2-0 per la Svizzera.