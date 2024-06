FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Svizzera in vantaggio sull'Italia, al 37', con il gol di Freuler. Il giocatore del Bologna trova un varco con la complicità di mMancini, che non chiude bene e Donnarumma nulla può. L'ottavo di finale si mette in salita per l'Italia.