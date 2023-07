SUTALO, Oltre la Fiorentina lo punta anche il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la Fiorentina sogna Josip Sutalo. Sul difensore croato della Dinamo Zagabria ci sarebbe anche il Napoli che è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Kim. L'operazione non sarebbe comunque facile in quanto in pole per il giocatore classe 2000 ci sarebbe forte il Lipsia che starebbe per affondare il colpo e portare a casa il giocatore per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Non sarebbe detta però l'ultima parola. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo potrebbe tentare un'ultima offerta al club croato qualora non dovesse arrivare la definitiva chiusura con il club della nota bibita energetica.