SUSLOV-KARSDORP, I profili degli ultimi nomi per i viola

Gli ultimi due nomi usciti nella serata di ieri per il mercato della Fiorentina sono quelli di Tomas Suslov dell'Hellas Verona e Rick Karsdorp della Roma. Il primo, classe 2002 con 14 partite e 2 assist in questa stagione in Serie A, è cresciuto in Slovacchia con un'ampia parentesi al Groningen, dove ha passato 3 anni prima del prestito all'Hellas Verona arrivato sul gong lo scorso settembre. Stesso club da cui è stato prelevato Ngonge, con cui Suslov ha giocato 92 partite, l'Hellas si è assicurato un obbligo di riscatto al verificarsi di certe condizioni.

La situazione di Karsdorp è decisamente diversa. Dopo una tribolata stagione, la scorsa in cui fu protagonista a novembre di uno scontro durissimo con Mourinho che lo definì "un traditore", in questa è riuscito a trovare un po' più continuità e nell'ultimo match contro l'Atalanta è stato protagonista grazie al rigore procurato e poi realizzato da Dybala. Sono 16 le partite giocate in stagione tra campionato e coppa, con un solo assist. E diversi dubbi sulle sue condizioni fisiche spesso ballerine, anche se quando arrivò alla Roma dal Feyenoord per 20 milioni c'era grande attesa per le sue prestazioni.