SUPERLEGA, Tebas boccia progetto: "Scritto al bar?"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Progetto che sembra scritto in un bar alle 5 di mattina": usa l'ironia il presidente della Liga calcio spagnola Javier Tebas per stroncare l'ipotesi di una Superlega europea di calcio alla quale dovrebbero partecipare le maggiori squadre europee e che di fatto andrebbe a cancellare la Champions league. Come riferisce il sito sportivo ESPN, secondo Tebas inoltre "gli autori di questa idea, se esistono davvero perché non c'è nessuno che effettivamente la difenda, dimostrano non solo la totale ignoranza dell'organizzazione e dei costumi del calcio europeo e mondiale, ma anche una grave ignoranza del mercati dei diritti audiovisivi. Un progetto di questo tipo comporterà un grave danno economico per gli stessi organizzatori e per quelle entità che lo finanziano, se esistono, perché non sono mai ufficiali. Questi progetti 'underground' hanno un bell'aspetto solo se redatti in un bar alle 5 di mattina". Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni, la Fifa sosterrebbe il progetto Superlega, mentre l'Uefa sarebbe totalmente contraria. Secondo ESPN "l'organo di governo del calcio europeo non sapeva null'idea della Premier League europea fino a ieri". In ogni caso il presidente dell'Uefa più volte in passato, anche in riferimento a altri progetti analoghi, ha manifestato la sua contrarietà. (ANSA).