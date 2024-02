SUPERLEGA, Chiederà risarcimento di 3 miliardi alla UEFA

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Come riportato dal portale Calcio E Finanza, sta per iniziare una nuova battaglia legale tra A22, la concessionaria per lo sviluppo dell'ambizioso progetto per un torneo d'élite, e la UEFA. La Superlega sarebbe pronta a fare causa alla massima organizzazione del calcio europeo e a chiedere un risarcimento che potrebbe arrivare a un massimo di 3,6 miliardi di euro. Questo sarebbe legato alle azioni messe in atto dall'UEFA a partire dal 2021, quando fu presentata la prima bozza del progetto. Una somma alla quale si è arrivati tramite l'analisi di diversi esperti e la considerazione che ci sia un ritardo sul lancio della nuovo torneo, per via proprio delle regole restrittive e delle minacce di sanzioni economiche o di affiliazione che sono state perpetrate da allora.

Se la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha di recente stabilito che gli statuti UEFA e FIFA adottati per bloccare la novità imminente sono illegali, allora è anche considerato che il tutto sia stato sottoposto a regole private fortemente limitanti la libera concorrenza. E c'è di più: tra le righe dell'articolo si legge che esiste persino uno scenario con risarcimento a doppia cifra, nel caso in cui la Superlega non vedesse mai la luce. In quel caso l'intervallo temporale considerato sarebbe di ben 23 anni.