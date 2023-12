SUPERLEGA, Arriva la storica sentenza della Cge

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivata da pochi minuti la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Superlega. In merito alla volontà, professata e attuata nell'aprile 2021 da parte dei dodici club di creare una nuova competizione internazionale ad hoc, laCge ha stabilito che Uefa e Fifa hanno agito contro le leggi sulla concorrenza bloccando la formazione di un nuovo torneo e abusando del proprio potere. Questo il testo integrale dI una sentenza storica, che vieta alla Uefa si espellere Barcellona e Real Madrid (gli unici club che tuttora non si sono defilati dal progetto Superlega) e apre a una possibile rivoluzione del calcio europeo:

"Le regole FIFA e UEFA subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come ad esempio la Super League e il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Non c'è quadro normativo FIFA e UEFA che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali concorsi sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea.

La Corte rileva che l'organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti media sono, evidentemente, attività economiche. Devono quindi rispettare le regole della concorrenza e rispettare le libertà di movimento, anche se l'esercizio economico dello sport presenta alcune specificità caratteristiche, quali l'esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di farlo imporre sanzioni. La Corte rileva inoltre che, parallelamente a tali competenze, anche la FIFA e l'UEFA organizzano competizioni calcistiche".