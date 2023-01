SUPERCOPPA, Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Milan contro Inter, episodio numero 234 in partite ufficiali. In palio c'è la Supercoppa italiana: a Ryad, i campioni d'Italia in carica sfidano i detentori della Coppa Italia, in derby di Milano che per la terza volta nella sua storia si disputa in una finale. Nei due precedenti ha prevalso il Diavolo, che vorrà mantenere la tradizione, mentre i nerazzurri provano a sovvertirla. Fischio d'inizio alle 20 ore italiane, affidato all'arbitro Fabio Maresca. Di seguito le formazioni ufficiali.

Stefano Pioli preferisce Kjaer a Kalulu in difesa. Messias in trequarti con Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Torna titolare Tonali, squalificato a Lecce.

Simone Inzaghi ritrova Barella dal primo minuto ed è questa l'unica novità rispetto all'undici di partenza che ha battuto il Verona. Dzeko-Lautaro davanti, in panchina c'è Lukaku così come Brozovic e Handanovic che però non sono a tutti gli effetti a disposizione.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.