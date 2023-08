SUPERCOPPA EUR., Il City batte il Siviglia ai rigori

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Manchester City vince la sua prima supercoppa europea. Lo fa al termine di una gara combattuta e frenetica giocata ad Atene contro il Siviglia di José Luis Mendilibar, dententrice dell'Europa Leage. Dopo che i novanta minuti regolamentari erano terminati 1-1 (vantaggio Siviglia con un gran colpo di testa in sospensione di Youssef En-Nesyri, risposta nella ripresa con la stessa moneta di Cole Palmer), la sfida si risolve ai rigori: cinque su cinque per la squadra di Guardiola, per gli andalusi è decisiva la traversa colpita da Gudelj al quinto penalty.

Dopo la Champions League conquistata a giugno ad Istanbul contro l'Inter, secondo trionfo continentale dei citizens nel giro di poco più di due mesi, trentasettesimo da allenatore per Pep Guardiola.