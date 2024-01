SUPERCOPPA, 23 mln alla Serie A. 40 mln per la Spagna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Calcio e Finanza ha analizzato il valore di mercato della Supercoppa Italiana e di quella spagnola. Due competizioni con lo stesso format, quello delle final four, e accordo simile con Sela Sport (azienda di marketing saudita di proprietà del fondo PIF) di quattro edizioni in sei anni per il nostro paese e di sei anni per la federazione spagnola. Eppure il prezzo pagato dagli arabi, l'unica vera motivazione per cui si è andati a giocare a Riyad, è completamente diverso. Anzi è quasi il doppio quello pagato per la Supercoppa Spagnola rispetto a quella italiana. La Supercoppa italiana ha permesso alla Lega Serie A di incassare un premio totale di circa 23 milioni di euro, mentre il trofeo spagnolo ha messo nelle tasche della federazione iberica circa 40 milioni.

È indubbio che questa differenza sia causata dalla presenza praticamente sicura ogni anno per la Supercoppa Spagnola di squadre da sempre ricche di campioni come Barcellona e Real Madrid. Negli ultimi 20 anni infatti soltanto in tre occasioni lo scudetto non è finito nella bacheca del Bernabeu o del Camp Nou, e nello stesso periodo dieci volte La Copa del Rey non è andata ad una di queste due squadre. In Italia invece la differenza tra le tre big(Juventus, Milan e Inter) e le formazioni della nobile borghesia(Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma e negli ultimi anni anche l’Atalanta) è minore rispetto alla Spagna. Vista la risposta poco calorosa del pubblico arabo, soprattutto per Napoli-Fiorentina che si è giocata in uno stadio semivuoto, De Siervo sta pensando di tornare alla gara secca o dio spostare per le prossime edizioni la Supercoppa negli Stati Uniti.