Striscione minaccioso contro i giocatori dello Spezia dopo la retrocessione
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Lo Spezia dell'ex Stefano Melissano è una delle tre squadre retrocesse dalla serie B che ieri sera ha dato gli ultimi verdetti e il clima in città si annuncia dunque bollente. La squadra spezzina èaddirittura finita all'ultimo posto e sul ballatoio della cattedrale di Cristo Re stanotte è comparso una striscione minaccioso.
La scritta, che recitava la frase "Hobby estivo: caccia al giocatore!", come riporta l'Ansa, è stata già rimossa all'alba e, fortunatamente, non ci sono stati problemi al rientro della squadra da Pescara (altra squadra retrocessa in C insieme alla Reggiana che vincendo ha comunque scavalcato le altre due che hanno invece pareggiato al terzultimo posto).
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Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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