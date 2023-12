STREFEZZA, Interesse viola: chieste informazioni al Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha messo gli occhi su Gabriel Strefezza. Secondo quanto riporta SOS Fanta il calciatore sta avendo qualche difficoltà in questa stagione a Lecce e nonostante sia il capitano e le abbia giocate quasi tutte, spesso viene sostituito poiché non sta rendendo al meglio. In questo contesto si inserisce la società viola che ha chiesto informazioni su di lui. Da capire se ci saranno eventuali cessioni in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda gli esterni d'attacco.