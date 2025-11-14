Strano (ds Treviso): "La Fiorentina non ha un organico da ultimo posto, si tirerà fuori da lì"

Strano (ds Treviso): "La Fiorentina non ha un organico da ultimo posto, si tirerà fuori da lì"FirenzeViola.it
Il direttore sportivo del Treviso Pierfrancesco Strano ha parlato così a Tuttomercatoweb.com della Fiorentina: "La Fiorentina certamente non ha un organico da ultimo posto. Con il nuovo tecnico recupererà posizioni e si tirerà fuori dalla lotta salvezza che andrà a coinvolgere altri club".