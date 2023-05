STRAMACCIONI, Champions? Ci credo, l'Inter può farcela

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il City oggi è la miglior squadra al mondo per qualità e organizzazione. Ma una finale è una finale, e i gap si assottigliano. Io ci credo, e ci credo tanto". Andrea Stramaccioni, in passato allenatore dell'Inter e oggi apprezzato commentatore televisivo, al telefono con l'ANSA analizza la finale di Champions del 10 a giugno a Istanbul, in cui i nerazzurri affronteranno la squadra campione d'Inghilterra, che ieri a Manchester ha travolto il Real Madrid. Per spiegare l'ottimismo, Stramaccioni sottolinea anche un tema tattico: "il City e Guardiola non dico che soffrono ma sono 'infastiditi' dagli schieramenti a tre difensori, come è evidente che, dal momento in cui è cominciata la risalita che ha portato al sorpasso sull'Arsenal, abbiano perso solo due volte e proprio contro due squadre che giocano a 3, Tottenham e Brentford. In più, andatevi a rivedere lo schieramento del Chelsea nella finale del 2021...". Altro punto a favore di Simone Inzaghi, "i potenziali due contro due che gli attaccanti dell'Inter possono creare nel momento in cui, inevitabilmente, il City può farsi trovare con le maglie difensive un po' più 'aperte'". (ANSA).