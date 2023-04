STINDL, Segnò tripletta al Franchi, ora lascia 'Gladbach

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Borussia Monchengladbach Lars Stindl lascia il club dopo 8 anni. E' il giocatore stesso ad annunciare l'addio in estate con un video sui social del club tedesco. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della cocente sconfitta inferta alla Fiorentina di Sousa in Europa, al Franchi il 23 febbraio 2017, che permise ai tedeschi di passare il turno rimontando il risultato dell'andata ed anche il 2-1 viola del primo tempo. Fu proprio Stindl a segnare una tripletta ribaltando il risultato che alla fine fu di 2-4. Il giocatore in Europa ha segnato anche contro la Roma.