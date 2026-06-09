Stefano Borghi su Ndour: "Deve essere più consapevole dei suoi mezzi"
FirenzeViola.it
Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, si è così espresso sul proprio canale YouTube a proposito di Pietro Comuzzo e Cher Ndour: “Il primo veniva da una stagione titubante, totalmente opposta a quanto visto con l’Italia di Baldini dove si è espresso con grande sicurezza. Ndour è stato sviluppato, ha mezzi tecnici molto significativi e gli serviva una scossa sul piano caratteriale. Deve essere più consapevolezza di se stesso. Se impara a scaricare in campo sua tecnica abbinata alle sue possibilità fisiche, è un altro giocatore con un ventaglio di caratteristiche che nel calcio italiano oggi non si trovano in abbondanza”.
autore
Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
Pubblicità
News
È l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritirodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 È l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritiro
Copertina
Mario TeneraniUfficialità di Grosso in arrivo. Paratici a New York per costruire. Il calcio di Baldini è ossigeno, Ndour e Comuzzo due su cui puntare. La Juventus insiste per De Gea
Tommaso LoretoDal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtà
Pietro LazzeriniVendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com