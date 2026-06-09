Stefano Borghi su Ndour: "Deve essere più consapevole dei suoi mezzi"

Stefano Borghi su Ndour: "Deve essere più consapevole dei suoi mezzi"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:27News
di Niccolò Santi

Stefano Borghi, giornalista di Sky Sport, si è così espresso sul proprio canale YouTube a proposito di Pietro Comuzzo e Cher Ndour: “Il primo veniva da una stagione titubante, totalmente opposta a quanto visto con l’Italia di Baldini dove si è espresso con grande sicurezza. Ndour è stato sviluppato, ha mezzi tecnici molto significativi e gli serviva una scossa sul piano caratteriale. Deve essere più consapevolezza di se stesso. Se impara a scaricare in campo sua tecnica abbinata alle sue possibilità fisiche, è un altro giocatore con un ventaglio di caratteristiche che nel calcio italiano oggi non si trovano in abbondanza”.  