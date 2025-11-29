Statistiche e precedenti: le curiosità principali in vista di Atalanta-Fiorentina

Di seguito alcune statistiche inerenti ad Atalanta-Fiorentina, match in programma domenica alle ore 18 presso la New Balance Arena di Bergamo:

A Bergamo Atalanta-Fiorentina è stata giocata 72 volte, con un bilancio complessivo di 19 vittorie viola, 27 pareggi e 26 sconfitte, 82 le reti fatte e 90 quelle subite. In Serie A ci sono stati 62 incontri (16 le vittorie gigliate, 23 pareggi e 23 successi orobici, 69 gol segnati e 76 subiti); 4 le gare in Serie B con una vittoria della Fiorentina e tre pareggi, 3 a 2 il conto delle reti; 6 anche le partite in Coppa Italia con due vittorie, un pareggio e tre successi atalantini, 10 reti fatte e 22 reti subite.