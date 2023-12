STANKOVIC, Inzaghi o Sarri? Mi rivedo in Italiano ed è da big

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il tecnico del Ferencvaros, Dejan Stankovic, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui torna sulla partita contro la Fiorentina e sulla serie A in generale. Ecco le parti sulla Fiorentina: "Gara alla pari? E non è poco. Io seguo il calcio italiano, la Fiorentina per certi aspetti è una delle migliori. Mi piace il modo di giocare di Italiano, c’è tanto coraggio».

Ha detto che la Viola è da Champions. Ma se l’attacco va avanti così, sarà dura no? "Anche l’anno scorso creava tanto e raccoglieva poco. Ma alla fine la Viola l’anno scorso è arrivata in due finali. La qualità prima o poi esce".

Inzaghi, Italiano, Sarri... Quale è il tecnico e il gioco che le piace e che insegue? "Italiano. Non che gli altri non mi piacciano, eh. Chapeau al maestro del 4-3-3, io ne devo mangiare di calcio per avvicinarmi. Ma mi rivedo in Italiano: per come pressa, gestisce la palla e attacca. È un tecnico da grande squadra? Assolutamente sì".