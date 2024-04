STADIUM, Trasferta disertata dal tifo viola: vanno in 100

Fonte: Alessandro Di Nardo

Non saranno moltissime le presenze di fede viola a Torino per assistere a Juventus-Fiorentina domenica sera. Anche quest'anno i tifosi della Fiorentina hanno deciso di disertare la trasferta per due motivi: da una parte il prezzo del biglietto (45 euro), dall'altra le modalità di acquisto visto che per poter assistere alla partita nello spicchio riservato agli ospiti i tifosi devono iscriversi al sito ufficiale della Juventus.La porzione di stadio dedicata ai fiorentini sarà quindi praticamente deserta, con poco più di un centinaio di presenze.