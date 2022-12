STADIO, Parte procedura per riqualificazione del Franchi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SEGUITO KARLSSON DELL'AZ ALKMAAR: IL PUNTO La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... La Fiorentina lavora ai possibili acquisti nella prossima sessione di calciomercato. E lo fa con particolare attenzione sugli esterni, visto che per il momento, causa gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, la coperta è abbastanza corta. A tal proposito,... NOTIZIE DI FV BIUK, CHI È IL TALENTO CROATO CHE PIACE AI VIOLA E NON SOLO Uno dei nomi che sono stati accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni è quello Stipe Biuk. Il giovane talentino croato, classe 2002, è uno dei gioielli messi in vetrina dall'Hajduk Spalato e di lui si parla molto bene in patria. Un destro che... Uno dei nomi che sono stati accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni è quello Stipe Biuk. Il giovane talentino croato, classe 2002, è uno dei gioielli messi in vetrina dall'Hajduk Spalato e di lui si parla molto bene in patria. Un destro che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi