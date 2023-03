STADIO, Mov. 5 stelle: "Viola giochi allo Stadio Marescialli"

FirenzeViola.it

Sul caso Stadio di Firenze si sono espressi anche Lorenzo Masi e Roberto De Blasi (MoVimento 5 Stelle). Queste le loro parole: “Prima di spendere, o far spendere, soldi fuori dal nostro Comune per le partite della Fiorentina, a seguito dei futuri lavori di ristrutturazione che riguardano lo stadio Artemio Franchi, perché non si prende in seria considerazione lo sviluppo dell’impianto sportivo della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze? Ci pare che non si stia pensando ai tifosi che, con la Fiorentina in trasferta per due anni, sarebbero costretti a ingenti spese quando una soluzione è alla portata e nel territorio del Comune di Firenze.

L’impianto all’interno della scuola dei Carabinieri è l’unico in grado di far rimanere la Fiorentina a Firenze. L’impianto, che può già ospitare circa 7.000 posti e che necessiterebbe solo di una ristrutturazione per aumentarne la capienza e per dotarlo di tutti i servizi, è una seria alternativa a tutte le ipotesi che si sono fatte in questi giorni.

Tra l’altro, un domani questo impianto potrebbe essere restituito al territorio ed essere utilizzato da altre società sportive. Ci vengono in mente alcune società/associazioni che da tempo, cercano una struttura per poter svolgere le proprie gare. Chiediamo all’amministrazione di prendere in seria considerazione l’ipotesi di far giocare le partite casalinghe della Fiorentina nello stadio della scuola Marescialli dei Carabinieri. Una soluzione anche per venire incontro ai nostri tifosi”.