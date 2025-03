Stadio Franchi, la sindaca Funaro: "I lavori procedono bene nonostante il maltempo"

Sara Funaro torna a parlare di stadio Franchi. Lo ha fatto su Lady Radio, stamani. Ecco le parole della sindaca di Firenze a proposito dell'andamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto: "I lavori per il restyling del Franchi procedono nonostante alcuni ritardi dovuti al maltempo. In questo momento stiamo completando la palificazione delle fondamenta per quanto riguarda la nuova Curva Fiesole, mentre abbiamo già cominciato il restauro della Torre di Maratona. In parallelo è in corso un dialogo costante con la Fiorentina per coordinare i lavori.

La principale novità dell'ultimo periodo, ovvero la decisione di mantenere la squadra al Franchi durante tutti i lavori di ristrutturazione, implica la necessità di una variante al progetto iniziale. L'obiettivo è recuperare i ritardi accumulati e garantire il rispetto delle tempistiche previste, cercando di minimizzare l'impatto sulla squadra e sui suoi tifosi durante queste stagioni".