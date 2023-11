STADI, Spettatori in calo al Franchi: la classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

29.754: il numero di spettatori presenti domenica scorsa per Fiorentina-Bologna. Un dato che conferma come in casa (in Serie A) la Viola possa contare sempre su un buon colpo d'occhio; dato che però allo stesso tempo va inquadrato in un calo generale dell'afflusso allo stadio di Campo di Marte.

Calcio & Finanza ha infatti pubblicato un report sul numero di spettatori presenti negli stadi italiani in queste prime dodici giornate di campionato. Sebbene i numeri generali siano più che incoraggianti -Le prime 12 partite di questa stagione stanno mantenendo un livello di pubblico presente negli stadi come mai si è visto da inizio millennio- quelli della Fiorentina sono in negativo rispetto alla scorsa stagione per una variazione di media spettatori rispetto all'annata 2022/23 del -6,41% e una media di 30.137 spettatori a gara, dato influenzato anche dai "soli" 17300 abbonamenti annuali sottoscritti a fronte dei 23.000 stipulati l'anno scorso.

La classifica dei tifosi è guidata dalle due milanesi, che si attestano ad una media di più di 70mila spettatori con l'Inter in testa; completa il podio la Roma, mentre la Fiorentina è ottava dietro anche a Napoli, Lazio, Juventus e Genoa. Ecco la tabella di Calcio & Finanza.