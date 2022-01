STADI, Anche in B limite 5mila spettatori per due turni

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La capienza per le gare delle prossime due giornate del campionato di serie B, la 19/a e la 20/a, prima di ritorno, non sarà superiore ai 5000 spettatori. La Lega B, si informa, ha preso tale decisione "con l'accordo delle società, a tutela dei propri tifosi con parità di trattamento rispetto alla Serie A e come atto di ulteriore responsabilità verso la situazione di forte aumento pandemico e in accoglimento della richiesta del Governo, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, e di intesa con il presidente Figc, Gabriele Gravina, di porre in ancora maggiore sicurezza gli stadi". Nelle medesime giornate - si spiega ancora - verranno chiusi i settori ospiti per evitare trasferimenti di tifosi che potrebbero diventare ulteriori veicoli di trasmissione del virus così come richiesto dal Governo. A fronte di una situazione in continuo peggioramento, la Lega Serie B ha interloquito in questi giorni con i club al fine di condividere e poi introdurre con la massima urgenza il provvedimento del limite di spettatori, che entrerà in vigore da sabato 15 gennaio e avrà durata fino alla 21/a giornata, seconda di ritorno, quando la capienza sarà ripristinata secondo i limiti di legge. (ANSA).