SPORTITALIA, Tahirovic dell'Ajax proposto anche ai viola

© foto di Federico De Luca 2023

Benjamin Tahirovic, centrocampista classe 2003 in uscita dall'Ajax cerca di tornare in serie A dove ha già militato con la Roma di Mourinho che lo fece esordire in prima squadra. Per questo secondo quanto riporta Sportitalia il giocatore sarebbe stato proposto a Lazio, Fiorentina e Monza. Il centrocampista bosniaco ma nato in Svezia fu acquistato dalla Roma nel 2021 e poi ceduto all'Ajax nel giugno 2023 con il quale ha un contratto fino al 2028.