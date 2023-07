FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sondaggio esplorativo della Fiorentina per Gino Infantino, centrocampista del Rosario Central, classe 2003, che sta collezionando 16 presenze nel campionato argentino in corso, per un totale di 785 minuti. Lo racconta Sportitalia.

Aggiornamento: il giornalista Alfredo Pedullà in serata lo dà addirittura in chiusura.