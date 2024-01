SPORTITALIA, Possibile assalto per Gudmundsson

Albert Guðmundsson è il sogno del mercato invernale della Fiorentina: lo rivela Sportitalia, secondo il quale i viola starebbero monitorando il trequartista islandese, una delle rivelazioni di questa Serie A. Possibile operazione che si intreccia ad un altro affare delle ultime ore di mercato, quello tra il Genoa e l'Olympique Marsiglia per Vitinha. In caso di arrivo del portoghese in rossoblù la società ligure avrebbe in teoria le spalle coperte per un'eventuale uscita di Gudmundsson e così potrebbe arrivare un assalto dei viola.