SPINELLI, Punterei tutti i soldi sulla salvezza del Genoa

"Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sul Genoa, che il Genoa si salvi". Lo ha detto Aldo Spinelli, presidente del Livorno ed ex presidente della società genovese, rispondendo ad una domanda sulla salvezza del Genoa a margine del convegno a Palazzo San Giorgio sulla Nuova via della Seta. "Mi auguro, come ci siamo salvati noi l'ultima giornata, di festeggiare tutti insieme per il Genoa, perché io credo che se l' Empoli va a vincere a Milano con l'Inter allora il calcio non ha più una logica". Pronto a scommettere sul Genoa, Spinelli ha aggiunto: "Credo che l'Inter si giochi 35 milioni contro l'Empoli, deve andare in Champions League perché per l'Atalanta con il Sassuolo credo che sia più facile". (ANSA).