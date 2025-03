Spinazzola e il duello con Dodo: "Se perdi palla ti può infilare con la velocità. Insidia con la Fiorentina? Il Napoli"

L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato alla radio partner del Napoli, Radio CRC, della gara pareggiata con l'Inter che ha dato grande spinta e della prossima con la Fiorentina. Ecco alcuni spezzoni:

Cosa ha dato Napoli-Inter? "Dopo il gol di Dimarco non abbiamo mollato, anzi. Abbiamo aumentato i giri, l’intensità e la qualità nei passaggi: non siamo stati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questa partita usciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano due mesi impegnativi, ai quali arriviamo nel migliore dei modi"

Sul ruolo e sulla sfida a Dodo: "Terzino che si accentra? È una dinamica diversa, alla quale non sono mai stato abituato nella mia carriera. Non è molto nelle mie caratteristiche, ma il mister ci chiede di diversificare il nostro gioco e penso che questo possa far migliorare e crescere ogni giocatore, quindi mi piace. È una cosa nuova che mi spinge anche a pensare in modo diverso. Più avanzato nel 4-3-3? È come se facessi il quinto nel 3-5-2: l’interpretazione non è quella di un esterno d’attacco che si dedica solo alla fase offensiva, anzi. In fase difensiva ero in duello con Dodo"

Sfida che si ripete nella prossima partita? "Innanzitutto vediamo se il mister mi schiera titolare. Per quanto riguarda Dodo devi stare attento nelle ripartenze quando perdi palla e quando sei molto aperto, perché lui si può infilare con la sua velocità. È un grande giocatore, devi stare attento nell’1 contro 1".

Qual è l'insidia della partita con la Fiorentina? "Siamo noi. L’abbiamo dimostrato: se andiamo tutti insieme a duemila, siamo davvero difficili da oltrepassare. Ma dobbiamo dare il 100%".