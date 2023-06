SPALLETTI, Super offerta araba, ma serve l'ok del Napoli

FirenzeViola.it

Tuttomercatoweb.com riporta di una importante offerta dall'Arabia Saudita per Luciano Spalletti, tecnico campione d'Italia con il Napoli. Come si legge su TMW, si parla di 15-20 milioni a stagione proposti al tecnico toscano, che però per liberarsi dovrebbe prima parlare con De Laurentiis. Inoltre, Spalletti ha già annunciato di voler restare fermo un anno, ma dal paese mediorientale è comunque pervenuta una proposta molto importante con l'obiettivo di farlo desistere da questo proposito.