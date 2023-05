SPALLETTI, Sul futuro: "Tutto chiaro e non ho altre offerte"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti dicendo che non tarperà le ali a nessuno ( e tra i possibili sostituti il dirigente azzurro penserebbe anche ad Italiano), inevitabile dunque oggi in conferenza stampa non chiedere spiegazioni anche al tecnico che ha così risposto: "Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E' tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera".

E ad una successiva domanda ha specificato: "Senza fare giochini, vi do indicazioni per poter scrivere meno inesattezze, ma è tutto registrato: non c'è stata necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso, non è vero che sono in attesa di altre squadre".