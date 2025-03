Spalletti: "Retegui out, ma può recuperare per la Serie A. In attacco siamo a posto così"

Nella conferenza stampa di vigilia di Italia-Germania, quarto di finale di andata di Nations League, il Ct Luciano Spalletti ha parlato delle condizioni di Mateo Retegui, rientrato a Bergamo dopo un affaticamento muscolare (qui i dettagli): "L'abbiamo mandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta, però si spera che recuperi con l'Atalanta per il campionato. Non ha un problema ben definito, ma un affaticamento.

Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida: può darsi che possa avere bisogno di una prima o una seconda punta in base ai recuperi di Zaccagni e Cambiaso. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, altrimenti Baldanzi".