SPALLETTI, Europeo? Siamo i detentori, lotteremo

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è stato ospite della trasmissione 'Cinque minuti' di Bruno Vespa in onda su 'Rai 1'. "Conquistare la finale del prossimo Europeo? In questo momento il Vespa francese, quello tedesco e quello inglese stanno facendo la stessa domanda agli altri CT. Noi siamo i detentori, sappiamo che avremo qualche difficoltà, ma non ci tireremo indietro".

Sulla sua presenza tra i tre migliori allenatori nel FIFA The Best 2023: "Io candidato come miglior allenatore del mondo insieme a Inzaghi e Guardiola? Con un podio del genere ci si accontenta anche del terzo posto. Sarò felicissimo anche in caso di terzo posto".