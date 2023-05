SPALLETTI, A Firenze dedicata una pizza al tecnico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Firenze è stata dedicata una pizza a Luciano Spalletti, chiamata "Don Luciano da Certaldo". Come riportato da La Nazione (ed. Firenze), un gruppo di appassionati di calcio che vivono in città, dopo averla ideata, hanno invitato il mister nel capoluogo toscano a campionato finito per mangiare insieme a lui la pizza che mette insieme i sapori campani con quelli toscani.