SPAL, Ok di Oddo. Ma sondaggi su Semplici e Iachini

Retroscena sulla panchina della SPAL, dove Massimo Oddo ha sostituito nella giornata di oggi Daniele De Rossi, sulle colonne di Estense.com. La società infatti avrebbe effettuato anche altri sondaggio come quelli per il grande ex Leonardo Semplici e per l’esperto Beppe Iachini. I due però avrebbero declinato l’offerta spiegando di voler aspettare un’eventuale chiamata da una squadra di Serie A. L’altro profilo contattato era stato quello di Andrea Mandorlini che invece aveva dato l’ok all’incarico, ma a cui è stato preferito alla fine Oddo.