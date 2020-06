SPAGNA, Di Advincula il primo gol nella ripartenza

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SETTORE GIOVANILE: COMOTTO VERSO L'ADDIO Continua a delinearsi silenziosa la seconda versione della Fiorentina targata Rocco Commisso, con nuovi arrivi e soprattutto in questa fase addii eccellenti. In particolare nelle ultime settimane la rivoluzione più grande ha interessato il settore giovanile, con le... Continua a delinearsi silenziosa la seconda versione della Fiorentina targata Rocco Commisso, con nuovi arrivi e soprattutto in questa fase addii eccellenti. In particolare nelle ultime settimane la rivoluzione più grande ha interessato il settore giovanile, con le... NOTIZIE DI FV IL TIFO AL TEMPO DEL COVID19: ROCCO IMPAZZITO PER LA VESPINA DEL V.C. ACCADEMIA Rocco Commisso ci manca molto anche se abbiamo sentito le sue parole pochi giorni fa. Abbiamo però a Firenze suo figlio Joseph e soprattutto Joe Barone che si è reso protagonista di una simpatica passerella su una Vespa 50 gialla davanti al Centro Sportivo. A... Rocco Commisso ci manca molto anche se abbiamo sentito le sue parole pochi giorni fa. Abbiamo però a Firenze suo figlio Joseph e soprattutto Joe Barone che si è reso protagonista di una simpatica passerella su una Vespa 50 gialla davanti al Centro Sportivo. A... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 giugno 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi