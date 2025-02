Soulé, il retroscena su gennaio: cercato anche da Fulham, Valencia e Betis

La cura Claudio Ranieri ha rivitalizzato anche un oggetto misterioso dello scorso mercato. Ci è voluto un po' di tempo, ma ora Matias Soulé è finalmente una pedina fondamentale nel progetto Roma. Ha atteso pazientemente il suo momento, rischiando persino di partire a gennaio, ma alla fine è rimasto e oggi sta diventando un elemento chiave per la squadra. Dopo un'ottima prestazione contro il Napoli e un gol straordinario contro il Parma, ieri ha regalato un assist eccezionale a Shomurodov nel poker inflitto al Monza. Di Soulé ha parlato il suo agente, Martin Guastadisegno, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La verità è che adesso è felice. Come tutti, desiderava avere spazio e fiducia. Quando a gennaio Ranieri gli ha detto che avrebbero respinto ogni offerta, gli ha anche assicurato che avrebbe avuto l'opportunità di giocare, e ora sta mantenendo la promessa. Quell'assist lo riescono a fare solo i fuoriclasse, così come la punizione dell'altro giorno... A Mati serviva solo continuità in campo, e ora nessuno parla più di problemi mentali", ha dichiarato ai Guastadisegno, facendo chiarezza anche sulle offerte arrivate a inizio 2025 da parte del trequartista argentino, accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina.

Ranieri ieri ha detto: 'Ho sempre creduto in questo ragazzo, è arrivato credo perché dovesse andare via Dybala". E' così?

"Sì, è vero. Dopo poi sono successe tante cose. Ma noi eravamo arrivati qui con un progetto, un'idea che ora stiamo portando avanti".

A gennaio quanti club si sono fatti avanti?

"Tantissimi, diverse offerte tra Italia, Spagna e Germania. Poi però Mati e la Roma si sono confrontati e hanno deciso di andare avanti insieme, con più fiducia. Dietro questa sua rinascita c'è un grande lavoro del mister: Ranieri ancora una volta sta dimostrando che nella gestione dello spogliatoio è il numero uno".

Quale club a gennaio l'ha cercato con più insistenza?

"Il Fulham l'ha cercato tanto, anche il Valencia in Spagna così come il Real Betis. Pure dall'Italia però non sono mancate le richieste".

E il futuro?

"Ora è prematuro parlarne. Adesso ciò che conta è solo continuare a giocare con questa fiducia".