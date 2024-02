SOTTIL, Raggiunta quota 100 presenze in maglia viola

Fonte: Museo Fiorentina

Con la presenza nella gara Empoli-Fiorentina, della 25ª giornata di Serie A 2023/24 giocata allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli il 18 febbraio

2024, il giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha raggiunto quota 100 presenze in partite ufficiali con la maglia viola. Nella Fiorentina l'attaccante ha collezionato 76 presenze in serie A, 11 in Coppa Italia, 12 in Conference League e 1 in Supercoppa.