SOTTIL, Pronto per il 12: al lavoro anche in vacanza

Riccardo Sottil è pronto a giocarsi le proprie chance in viola (mercato permettendo) in questa nuova stagione, dopo quella tribolata appena passata, persa in gran parte per l'operazione all'ernia. Così dopo le vacanze ad Ibiza con fratello e Zaniolo, tra gli altri, è tornato a casa e in attesa di riprendere la preparazione a Firenze, ha iniziato ad allenarsi da solo.