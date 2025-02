Sottil il peggiore in campo, Valentini da 6: le pagelle dei due a San Siro

Non è iniziata proprio nel migliore dei modi l'avventura di Riccardo Sottil con la maglia del Milan. Ieri sera contro l'Hellas Verona c'è stato l'esordio dal primo minuto al posto di Rafael Leao per il classe '99 di proprietà della Fiorentina - arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore del calciomercato invernale - ma secondo La Gazzetta dello Sport è stato lui il peggiore in campo per i rossoneri: Sottil si prende dalla rosea un 5 in pagella. "Bocciato? No, rimandato", è il commento del quotidiano per Riccardo Sottil che dunque avrà altre occasioni per rifarsi.

Si prende 6 in pagella invece l'altro giocatore di proprietà della Fiorentina di scena a San Siro, cioè Nicolas Valentini che ha difeso l'Hellas Verona con ordine: "Fa il suo, concede poco e non è condizionato dall'emozione". L'esordio dal primo minuto per il difensore argentino non è andato malissimo anche se Santi Gimenez è riuscito a superarlo in occasione della rete che ha poi deciso la sfida e lanciato il Milan all'inseguimento della Fiorentina in classifica.