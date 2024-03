SOTTIL, Ieri la 100esima in Serie A: ACF lo celebra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Cento senza lode per Riccardo Sottil: con la gara di ieri contro la Roma l'esterno viola arriva a cento gare in Serie A (79 con la maglia della Fiorentina, 21 con il Cagliari). Un traguardo festeggiato con un'ottima prestazione per il numero sette (tra i più positivi contro i giallorossi), ma non con una vittoria per la squadra di Vincenzo Italiano, che dalla prova di Sottil trae comunque sensazioni positive su un calciatore che, arrivato alla soglia dei 25 anni, è ancora alla ricerca dell'atavico salto di qualità. Questo il post pubblicato dai profili social della Fiorentina: