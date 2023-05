SOTTIL A DAZN, Oggi dobbiamo pensare solo al Torino

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Torino-Fiorentina. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato tantissime partite in pochi giorni quest’anno, oggi dobbiamo pensare alla gara contro il Torino, non all’Inter. In finale servirà una grandissima concentrazione e una gran voglia di vincere. Sarà importante recuperare energie fisiche e mentali”.