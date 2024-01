SORRENTINO, Toro? Classifica non brutta. A Firenze...

FirenzeViola.it

Attraverso le colonne de La Stampa, l'ex portiere del Torino Stefano Sorrentino ha tracciato un bilancio sulla prima parte di stagione dei granata: "La classifica è giusta, ma non è brutta: puoi risalire in fretta e non credo che dobbiamo guardarci le spalle. Non sono preoccupato, ma adesso servono i gol. Se vuoi cercare di fare qualcosa di grande devi segnare, non puoi essere la squadra che ci è riuscita di meno dopo l’Empoli. Lo scatto deve avvenire sotto porta. Però non colpevolizziamo le punte, anche se Zapata e Sanabria possono dare di più. La verità è che mancano le reti di tutti gli altri, dai centrocampisti agli esterni, fino ai difensori.

Se vogliamo trovare un neo è questo. Bisogna migliorare. Nell’ultima sfida la Fiorentina è andata in gol con un difensore. Noi queste soluzioni che ti risolvono le partite non sappiamo sfruttarle. Dietro solo Buongiorno ha segnato, oltre a Schuurs che però resterà fuori per molto tempo".