Stefano Sorrentino, ex portiere, negli studi di Mediaset ha commentato così la sconfitta della Fiorentina col Napoli: “Hanno giocato a basso ritmo, tolto il rigore non sono mai stati pericolosi. Il problema difensivo poi è stato evidente, contropiede sul terzo gol, scoperti sul primo. È mancata attenzione e ritmo, non è stata la Fiorentina che di solito conosciamo”.